ПР выдвинула своего кандидата в спикеры парламента

Фракция Партии регионов выдвинула на должность председателя Верховной Рады кандидатуру первого заместителя председателя ВР Александра ЛАВРИНОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Также, по его словам, фракция Партии регионов обратилась к коллегам по парламенту, чтобы они поддержали эту кандидатуру с целью разблокирования работы ВР. Как добавил А.ЕФРЕМОВ, если будет желание «запустить работу» ВР, то тогда будут необходимы голоса для поддержки кандидатуры А.ЛАВРИНОВИЧА.