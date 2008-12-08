ПР выдвинула своего кандидата в спикеры парламента
17:01, 08 декабря 2008Политика
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Надеются на поддержку
|Александр Лавринович
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.
Также, по его словам, фракция Партии регионов обратилась к коллегам по парламенту, чтобы они поддержали эту кандидатуру с целью разблокирования работы ВР. Как добавил А.ЕФРЕМОВ, если будет желание «запустить работу» ВР, то тогда будут необходимы голоса для поддержки кандидатуры А.ЛАВРИНОВИЧА.
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