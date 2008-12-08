В Нашей Украине рассказали, о чем говорили с Ющенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и представители партии «Наша Украина» обсудили необходимость возобновления дееспособности Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила член парламентской фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Ирина ГЕРАЩЕНКО после встречи Президента с представителями «Нашей Украины», которая состоялась в Секретариате Президента.

Она сказала, что на встрече обсуждались два блока вопросов: политический и экономический. По ее словам, Президент подчеркнул необходимость возобновления дееспособности парламента и принятия антикризисных законопроектов.

И.ГЕРАЩЕНКО отметила, что во встрече также приняли участие лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО, лидер УРП «Собор» Анатолий МАТВИЕНКО и лидер партии «Пора» Владислав КАСЬКИВ.