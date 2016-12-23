Одесский облсовет просит Кабмин уволить Нищука из-за его высказывания об "отсутствии генетики" на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее обращение депутаты проголосовали сегодня на заседании сессии.

Депутаты Одесского облсовета со второго раза поддержали внесение в повестку обращение депутата от «Оппозиционного блока» Виталия Саутенкова.

Вопрос дважды выносился на сессию. В первый раз он не набрал необходимого количества голосов. В итоге обращение поддержали 50 из 84 депутатов.

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Вышеназванная инициатива появилась в связи с тем, что министр культуры в конце ноября в эфире программы «Свобода слова» заявил, что население юга и востока страны из-за отсутствия «генетической чистоты» не воспринимает украинскую культуру.

«Ситуация, сложившаяся на востоке и юге — пропасть сознания. Более того, когда мы говорили о генетике в Запорожье, на Донбассе, то это города завезенные. Нет там генетики, это сознательно завезенные», — сказал Нищук, отвечая на вопрос о причинах медленного распространения украинской культуры в этих регионах.