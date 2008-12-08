Если коалиции не будет на этой неделе, ее не будет никогда - эксперт

На этой неделе в Верховной Раде Украины будут продолжаться переговоры о создании парламентской коалиции. Политологи самым вероятным считают союз между Блоком Юлии Тимошенко и Партией регионов. Если этого не произойдет, по их мнению, не избежать внеочередных выборов, передает Радио Свобода.

90% что БЮТ и Партия регионов на этой неделе таки создадут парламентскую коалицию, – считает политолог Артем Биденко

«Это связано в первую очередь с определенными рациональными необходимостями такой коалиции, потому что бизнесмены в обеих фракциях понимают, что финансовый и политический кризис в Украине зашел слишком далеко. И отсутствие коалиции приводит к тому, что они теряют большие деньги. В данном случае прагматизм преобладает над конъюнктурой», – отмечает Артем Биденко.

По его словам, эту коалицию можно называть ситуативной, поскольку она будет базироваться вокруг прагматичных вопросов, а не идеологических.

«Она не будет заниматься вопросами НАТО, языка, голодомора. Она будет заниматься в основном экономическими вопросами и будет пытаться провести Украину через кризис этой зимой. Скорее всего эта коалиция распадется весной», – говорит политолог Артем Биденко.

В отличие от Артема Биденко политолог Александр Палий убежден, что коалиции не будет, а будут досрочные выборы.

«Будет не коалиция, а роспуск парламента. Поскольку такой статус дает президенту ряд преимуществ. Распущеный парламент не будет способен собрать 300 голосов. Обычно здесь есть проблемы с принятием бюджета и антикризисных законов. Но угроза изменений в Конституцию и переформатирование законодательного поля – это угроза не только для президента, но и для государственной системы Украины. Это будет стимулировать президента, чтобы он в очередной раз распустил парламент и это будет логичное решение», – отмечает Александр Палий.

Если коалиции не будет на этой неделе, то ее не будет никогда, – заявил Радио Свобода политолог Сергей Таран:

«Есть перспектива создания парламентской коалиции между Партией регионов и БЮТ. Однако, если говорить о том, будет ли эта коалиция долговременной, то здесь шансов намного меньше. Скорее всего конституционного большинства у них не будет», – говорит Сергей Таран.

По его словам, внутри двух политических сил, особенно блока Юлии Тимошенко есть очень неоднозначное восприятие такой коалиции.

«Конечно, если первые шаги коалиции будут эффективными, и они действительно сконцентрируются на экономических вопросах, эта коалиция будет иметь шанс на долгую жизнь. Но в экспертной среде есть ожидания, что эта коалиция будет иметь те же проблемы и угрозы что и предыдущая. Это конкуренция между двумя лидерами», сказал политолог Сергей Таран.

А пока, по мнению экспертов, два лидера склоняются к такому распределению: Юлия Тимошенко премьер-министр, а Виктор Янукович председатель Верховной Рады. А президента они собираются избирать в парламенте.