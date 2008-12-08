ПР и БЮТ сделают Украину парламентской республикой?

После формирования коалиции ПР-БЮТ и подписания соответствующего документа в Украине установится парламентская форма правления. Об этом сообщает Коммерсант-Украинасо ссылкой на источники. Изданию удалось ознакомиться с рабочим вариантом текста коалиционного соглашения между фракциями Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко. Впрочем, лидер Партии регионов Виктор Янукович отказался подтвердить наличие меморандума, заявив, что надеется на создание большинства уже завтра.

Соглашение о создании большинства было составлено Партией регионов и передано БЮТ для доработки. Документ носит декларативный характер и состоит из двух частей. В первой изложены принципы создаваемого большинства, а во второй – регламент его деятельности.

В одном из пунктов указано, что "коалиция отказывается от попыток решения идеологических вопросов". "Это означает, что фракция БЮТ отказывается от присоединения страны к НАТО, а Партия регионов в обмен обязуется не педалировать вопросы русского языка и другие подобные темы",– объяснил Ъ источник в ПР, знакомый с текстом меморандума.

Согласно коалиционному соглашению, вступление Украины в любые военные союзы возможно лишь после проведения общенационального референдума. Кроме того, оно предусматривает "глубокую конституционную реформу". "Текст основного закона будет изменен радикально, конкретика не указывается. Однако однозначно, что после изменений Украина превратится в государство с парламентской формой правления",– утверждает собеседник газеты. Значительная часть документа посвящена декларативным принципам выведения страны из экономического кризиса. В нем, в частности, прописаны нормы об изменении законодательства в отношении частной собственности на землю и "радикальной судебной реформе". Как стало известно "Коммерсанту", автором изменений в судебное законодательство является бывший глава администрации президента Леонида Кучмы Виктор Медведчук.

Каких-либо принципов распределения должностей между фракциями в документе нет. В нем указывается, что на протяжении существования коалиции глава правительства может быть отозван, а на его место назначен другой, и это не влечет за собой правовых последствий, например роспуска коалиции. Впрочем, в одном из пунктов отмечается, что каждая из фракций, составляющих парламентское большинство, имеет право вето на решения коалиции.

Со стороны БЮТ над текстом соглашения работали вице-спикер Николай Томенко и один из заместителей главы фракции – Андрей Портнов. Вчера при упоминании коалиционного соглашения народные депутаты от БЮТ отказывались что-либо говорить. "Я не буду это комментировать!" – категорично заявил господин Портнов.