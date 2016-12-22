МИД: Украина сохраняет перспективу членства в ЕС при достижении соответствующих критериев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Нет никаких оснований говорить о том, что Нидерланды лишили Украину европейской перспективы. Это не так. Европейская перспектива Украины зависит от Украины. И европейская перспектива Украины - это исключительно статья 49 договора о создании Европейского союза. Если мы достигаем критериев членства в Европейском союзе, мы можем беспрепятственно подавать заявку", - отметила Зеркаль.

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Она пояснила, что Соглашение об ассоциации является, прежде всего, документом о политической ассоциации и экономической интеграции. Таким образом, по ее словам, вопрос перспективы членства Украины в Евросоюзе не зависит от Соглашения об ассоциации, а является отдельным вопросом.

"Что касается толкования, которое есть в решении глав государств Европейского союза, оно только раскрывает то, что Соглашение само по себе не дает Украине гарантий членства в Европейском союзе", - сказала Зеркаль.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря лидеры Евросоюза согласились с предложениями премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, направленными на разблокирование ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которая была приостановлена из-за отрицательного результата референдума в Нидерландах.

В первом пункте предложений говорится, что "стремясь установить прочные и длительные отношения между сторонами соглашения, основанные на общих ценностях, Соглашение не предоставляет Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС, а также не является обязательством для предоставления такого статуса Украине в будущем".