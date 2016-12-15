ЕС достиг компромисса по ассоциации с Украиной: теперь Рютте предложит парламенту Нидерландов ее ратифицировать

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Рютте сказал в четверг в Брюсселе на пресс-конференции.

«Основываясь на этом законодательно обязывающем решении, мой кабинет как можно скорее предложит парламенту Нидерландов ратифицировать (Соглашение об ассоциации - УНИАН)», - сообщил он.

Премьер-министр подтвердил, что на саммите лидеры государств и правительств стран ЕС пришли к законодательно обязывающему решению Совета, которое «решает все обеспокоенности Нидерландов».

«Это не было просто, это не было приятно. Но это было необходимо, потому что это гарантирует, что ЕС может продолжать формировать единый фронт против дестабилизирующей внешней политики России», - подчеркнул Рютте.

По его словам, решение установило, «о чем является, а о чем не является Соглашение об ассоциации».

«После сегодняшнего решения не может быть никакого недоразумения. Решение обязывающее для всех государств-членов ЕС и может быть изменено только единогласным согласованием», - подчеркнул премьер Нидерландов.

Рютте перечислил соответствующие пункты решения, которые говорят о том, что Соглашение об ассоциации не является «ступенью в направлении к членству ЕС – не сейчас и не в будущем».

«Документ не содержит гарантий коллективной безопасности и не приведет к какому-либо военному сотрудничеству. Также это не позволяет украинцам работать в ЕС. Украина не получит никаких экстра-фондов, основываясь на этом Соглашении об ассоциации. И, наконец, Украина должна делать все возможное для борьбы с коррупцией. Если этого не произойдет, это будет иметь последствия для продления Соглашения об ассоциации. Достичь договоренностей в отношении этого было нелегко. Я за это благодарен», - детализировал глава правительства Нидерландов.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Европейский Совет обнародовал выводы относительно предложений премьер-министра Нидерландов, которые направлены на разблокирование ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, приостановленной из-за отрицательного результата референдума в Нидерландах.

В частности, предложения Нидерландов оформлены в виде приложения к Соглашению.

Европейский Совет отметил, что решение, изложенное в приложении, является юридически обязательным для 28 государств-членов Европейского Союза и может быть изменено или отменено только по общему согласию их глав государств и правительств.

Речь идет о том, что соответствующее решение вступит в силу после того, как Королевство Нидерландов ратифицирует соглашение и Союз его заключит. Если же этого не произойдет, то решение прекратит свое существование.