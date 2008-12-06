Армия была и останется сферой стабильного развития

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ поздравил военнослужащих, работников и ветеранов Вооруженных сил Украины с 17-й годовщиной украинской армии.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны, в своем приветствии руководитель оборонного ведомства отмечает, что сегодня Украина строит современную армию, которая была бы способна адекватно реагировать на внешние и внутренние вызовы. “Это сложное и важное дело, от успеха которого зависит покой и уверенность нашего общества. Однако все ответственные задания по силе патриотам и профессионалам, служащим нынче в рядах Вооруженных сил Украины”, - убежден министр.

«Этот праздник объединяет всех: молодых воинов, опытных офицеров и седых ветеранов, потому что каждый из вас на своем месте, своими поступками и своими действиями способствовал и способствует развитию украинского войска, укреплению обороноспособности нашего государства”, - отметил министр и заверил, что “при любых условиях позитивные сдвиги относительно введения достойных стандартов несения службы, жизни и отдыха будут продолжены”. “Армия была и остается сферой стабильного развития и модернизации”, - подчеркнул руководитель оборонного ведомства.

Ю.ЕХАНУРОВ пожелал всем, кто служит, – высоких показателей военной выучки и профессионального роста, тем, кто недавно уволился, – удачной адаптации на “гражданке”, ветеранам – здоровья, бодрости духа и оптимизма.

«Пусть во всех ваших семьях царит благосостояние, тепло и благополучие», – отметил министр.