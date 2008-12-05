Лукашенко может ездить в Европу до марта

Участие Беларуси в новой инициативе Европейского Союза - программе “Восточное партнерство” - будет определено до марта.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил источник в Европейской комиссии.

Собеседник агентства отметил, что решение ЕС будет зависеть от демократических перемене в Беларуси .

«Пока Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО может ездить в страны-члены ЕС. Однако это было политическое решение», - сказал представитель Еврокомиссии.

Источник отметил, что уже в марте-апреле Совет министров иностранных дел ЕС еще раз оценит свое решение, принятое в октябре этого года, о временной приостановке визовых санкций против представителей высшего руководства Беларуси.

«Здесь может быть три варианта решения: либо приостановка действия санкций будет продолжена, либо санкции будут отменены полностью, либо санкции будут возобновлены», - сказал представитель Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря Еврокомиссия представила свои предложения по “Восточному партнерству” – польско-шведской инициативы, представленной в мае этого года и одобренного на заседании Европейского Совета в июне 2008 года.

1 сентября этого года Европейский Совет на фоне российско-грузинской войны призвал ускорить работу над имплементацией инициативы. Ожидается, что на декабрьском заседании Европейского Совета лидеры государств и правительств стран-членов ЕС обменяются мнениями по поводу представленных предложений, а окончательное решение одобрят уже в марте следующего года.

Программой “Восточное партнерство” планируется охватить 6 стран-соседей ЕС: Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову, Украину, а также Беларусь при условии демократизации страны.

Совет министров ЕС по общим делам и внешним отношениям 13 октября приостановил на полгода действие визовых санкций против руководства Беларуси.