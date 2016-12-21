Активисты составили рейтинг прогульщиков и "кнопкодавов" в Раде: все заседания посетили только 13 депутатов

Об этом свидетельствует мониторинг движения "Честно".

Лучше всего посещали парламент депутаты "Народного фронта".

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Каждую пятницу заседание прогуливает каждый 4-й нардеп, хотя тогда в парламент проходят члены правительства.

218 из 406 нардепов увеличили показатели посещения. Посещаемость всех депутатских групп и фракций, кроме «Возрождения», возросла. Значительных изменений в фракционных показателях по сравнению с 2015 годом не произошло - разве что «Оппозиционный блок» поднялся на одну строчку, опередив «Волю народа».

Сергей Клюев, который находится в розыске, и Андрей Билецкий, который недавно возглавил новую партию "Национальный корпус", совсем не посещают Верховную Раду.

Москаленко из "Воли народа" заявил, что посетил 88% заседаний, но не отмечается в письменной регистрации в знак протеста, потому что его фракция требует ввести сенсорную кнопку: "Письменная регистрация в ХХІ веке – абсолютно советский рудимент".

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Кроме того, за 2016 год без 10 дней движение "Честно" зафиксировало 68 фактов кнопкодавства, что на 3 случая меньше, чем в 2015 году (71 факт). Лидер в этом нарушение – президентская фракция.

Со стороны депутатов "Батькивщины" и "Самопомочи" за этот год, да и вообще за созыв, движение "Честно" не зафиксировало фактов кнопкодавства.

В БПП кнопкодавили в этом году 19 депутатов, некоторые неоднократно: Александр Ливик – 4 факта за год, Александр Бакуменко, Богдан Дубневич, Роберт Горват, Борис Козырь, Александр Урбанский – по 3 факта.

В прошлом году больше всех кнопкодавили члены "Видродження". В этом году Антон Яценко из этой группы голосовал на 5 местах одновременно.

Активисты отмечают, что большинство злостных прогульщиков, как правило, фигурируют в списках тех, кто берет компенсацию на жилье, пользуются служебными машинами и другими депутатскими привилегиями.

Как известно, законотворцы не предусмотрели ответственность за прогулы работы. Спикер Андрей Парубий пытается дисциплинировать их угрозами лишить зарплаты.