Журналисты составили рейтинг нардепов- "отличников"

Об этом сообщается на официальном сайте фракции.

«Самым эффективным оказался Андрей Парубий, Председатель Верховной Рады, который осенью 2014 года прошел в парламент по списку «Народного фронта». За это время у него и прогулов ноль, и соотношение предложенных к принятым законопроектам одно из самых высоких среди народных депутатов - 60,6%. К тому же спикер ВР поддержал практически все реформаторские законопроекты», - говорится в материале.

В первую десятку самых эффективных депутатов также вошли представители «Народного фронта» Елена Бойко (3-е место), Николай Величкович (4), Тарас Креминь (5-е) и Игорь Гузь (8-е).

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«Среди 20 самых эффективных народных депутатов нет и пяти известных широкой публике имен. В основном это непубличные парламентарии второго эшелона, но, как оказалось, именно они вращают маховик украинских реформ», - отмечается в исследовании.

В исследовании также отмечается, что в Верховной Раде всех созывов именно провластные партии продуцировали больше законов, «тогда как оппозиция результативной законотворческой активностью никогда не отличалась, а скорее, наоборот, пыталась мешать власти проводить нужные ей законы».