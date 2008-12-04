Криль: Тимошенко и Янукович не должны тянуть кота за хвост

Лидер партии «Единый Центр» Игорь КРИЛЬ призывает Блок Юлии Тимошенко и Партию регионов в случае создания коалиции немедленно представить общий план действий и избрать председателя Верховной Рады.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Из-за чрезмерных аппетитов Юлии ТИМОШЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА коалиционный процесс между их двумя фракциями может затянуться надолго. Однако украинская экономика не может ждать, пока лидеры БЮТ и ПР договорятся о распределении должностей», – отметил И.КРИЛЬ.

Он считает, что если БЮТ и Партия регионов все же решили создавать коалицию, то им не нужно «тянуть кота за хвост». По его словам, они должны как можно скорее представить общий план действий и избрать председателя Верховной Рады.

«Одну неделю мы уже потеряли, ожидая, пока эти фракции договорятся. А с каждым днем реагировать на негативные явления в украинской экономике будет все тяжелее», - отметил И.КРИЛЬ.

Он напомнил, что Верховной Раде на принятие бюджета на 2009 год осталось меньше месяца, а правительство его даже не подало на рассмотрение парламента.

«Напомню: если бюджет не будет принят своевременно – это связывает руки всем в борьбе с кризисом. Вместо этого сейчас премьер-министр занимается не бюджетом, а политическими торгами», - отметил лидер «Единого Центра».