В БЮТ говорят, что из-за Януковича не перессорятся

Возможное формирование коалиции между БЮТ и Партией регионов вряд ли приведет к расколу внутри БЮТ из-за несогласия некоторых членов блока относительно создания такого объединения.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН заявил народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО, отвечая на вопрос, насколько вероятно, что от некоторых членов блока могут раздаваться заявления, аналогичные заявлениям министра транспорта Иосифа ВИНСКОГО, что приведет к расколу.

“Вряд ли возможность создания такой коалиции может развалить фракцию или блок”, - сказал В.ПИСАРЕНКО. Он отметил, что любое решение перед его окончательным принятием обязательно обсуждается на заседании фракции БЮТ. Как подчеркнул депутат, каждый может выразить свою позицию и дать ей четкие обоснования. “Но если большинство фракции высказывается за принятие конкретного решения, то обычно все члены БЮТ его выполняют”, - сказал он.

При этом, по словам В.ПИСАРЕНКО, заявление И.ВИНСКОГО о его готовности уйти с должности министра в случае формирования коалиции между БЮТ и ПР никоим образом не связано с идеологическими мотивами. “Это его личная позиция. И не в нашей компетенции, и не в нашей силе кого-то удерживать”, - добавил народный депутат. Он выразил мнение, что такое заявление И.ВИНСКОГО связано с его нежеланием потерять должность министра.

Как сообщал УНИАН, министр транспорта и связи И.ВИНСКИЙ заявил 3 декабря, что в случае создания коалиции между БЮТ и Партией регионов он подаст в отставку.