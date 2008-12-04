Курс доллара на межбанке снова повысился

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,3350/7,4650 грн., к 12:00 цены выросли до 7,4600/7,5050 грн. К закрытию ценовые уровни достигли максимума – 7,5100/7,5500 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Национальный банк Украины на рынок не выходил.

Согласно сообщению, рублевый рынок открылся на уровнях 0,2550/0,2630 грн., а к 12:00 цены поднялись до 0,2580/0,2640 грн. К закрытию торгов цены достигли значений 0,2600/0,2650 грн. В России курс доллар-рубль повысился до 27,9808 (+0,0388) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2656/1,2658 долл. США, а к 16:00 упали до 1,2613/1,2615 долл. США. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 9,2810/9,4515 грн., к 12:00 цены вслед за долларом ушли вверх – 9,3990/9,4615 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по паре евро-гривня достигли уровня 9,4700/9,5265 грн.