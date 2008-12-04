Луценко говорит, что не будет насылать УБОП на «1+1» - это «не эстетично»

Министерство внутренних дел Украины не намерено проводить выемку документов на телеканале «1+1» в рамках расследования уголовного дела о конвертационном центре, который был разоблачен в Житомире и где были найдены платежные документы телеканала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве в рамках круглого стола по вопросам журналистской этики заявил министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.

«Идти сейчас на канал УБОПу – это не мой метод, это не эстетично», - сказал министр, добавив при этом: «Я не обвиняю канал в каких-то уголовных преступлениях, я просто призываю (руководство телеканала) провести служебное расследование».

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО заверил, что уголовное дело о функционировании указанного конвертационного центра «не закрывается и не закроется».

Как сообщал УНИАН, 30 ноября во время прямого эфира на телеканале «1+1» Ю.ЛУЦЕНКО заявил о возможной причастности телеканала к незаконной конвертации через один из конвертационных центров, который расположен в Житомире.