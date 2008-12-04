Гриценко презентует свой новый проект

Председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО обещает в течение ближайших двух недель презентовать общественную организацию, которая совместными усилиями попытается навести в стране порядок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО, в интервью «Газете 24» он сказал: «Общественная организация действительно будет образована в течение двух недель. Подчеркиваю, это не политический проект, не партия, а именно общественная организация».

А.ГРИЦЕНКО на 99% убежден, что досрочных парламентских выборов в следующем году не будет, поэтому говорить о блоке или партии нет смысла.

По словам народного депутата, цель нового объединения – навести в стране порядок. «На улице кризис, системный и длительный. Ежедневно теряют работу до 7 тысяч человек. Это официальная статистика. Такими темпами на улице и без работы в следующем году могут оказаться 5 миллионов граждан. А увеличение безработицы на 1% провоцирует рост преступности на 5-6%. Чиновники работают день и ночь, проводя бесконечные совещания, но результатов люди не видят», - сказал он.

Также А.ГРИЦЕНКО напомнил, что предложил создать главный антикризисный совет в государстве, который координировал бы действия правительства, Нацбанка, парламента, губернаторов и правоохранительных органов. «Чтобы решения принимались быстро, и каждая государственная копейка доходила до человека. Аналогичные антикризисные советы должны работать в областях 24 часа в сутки», - заметил депутат.

Он также выразил убеждение, что все ведет к созданию «бульдозерной» коалиции с участием Партии регионов и БЮТ. «Почему я называю ее бульдозерной? Потому что, имея 330 голосов, можно принимать любые решения, преодолевая вето Президента», - пояснил А.ГРИЦЕНКО.

«Пусть крупнейшие политические силы возьмут на себя ответственность и работают вместе. Это шанс более эффективно преодолеть кризис, - убежден А.ГРИЦЕНКО. - С другой стороны, есть опасность, если спешно начнут ломать Конституцию, ограничивать полномочия других ветвей власти, Президента. Тогда могут возникнуть проблемы».