На участках в Винницкой области обнаружили неопломбированные ящики для голосования - ОПОРА

Об этом УНИАН сообщили в ГС ОПОРА.

В частности, на УИК №050772 в г. Немиров маленькая урна под номером 6 была неопломбирована.

Председатель комиссии Наталья Дмитренко предоставила протокол утреннего заседания, где речь шла в общем об опломбировании урн без указания их количества. После замечания наблюдателей ОПОРЫ данный факт был ликвидирован - ящик опломбировали.

В городе Бар на УИК №050007 избирательные урны не были опломбированы вовремя из-за того, что голова забыла это сделать.

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Недостаточно урн для голосования зафиксировано на УИК №050028 в селе Антоновка Барского района. Также на этом участке вместо кабинок для голосования комнаты для голосования. Избирательный участок находится в Доме культуры, а комнаты для голосования размещены в костюмерных.

Также в городе Немиров на УИК №050771, который является большим участком, получено только 4 ящика. Наблюдатели ОПОРЫ скопировали акт о получении ящиков.

В селе Глинянець Немировского района на УИК №050782 есть только одна избирательная урна. Другая, которая является не прозрачной, а матового цвета, стоит в другом помещении.

Кроме того, в Тульчинском районе наблюдателями ОПОРЫ было зафиксировано факт выдачи бюллетеня без предъявления паспорта пожилой женщине. Соответствующее нарушение председатель УИК признала и пояснила сви поступок жалостью над бабушкой с палочкой.

Напомним, на Винничине в селе Стрильчинцы зафиксировали факт покупки голосов за одного из кандидатов на местных выборах объединенных общин.

«В селе Стрильчинцы Немировского района Винницкой области зафиксирован факт раздачи средств на поддержку одного из кандидатов на должность главы Немировской объединенной общины», - говорится в сообщении. О подкупе избирателей сообщили правоохранителям сами же жители села.

«По результатам рассмотрения открыто уголовное производство», - говорится в сообщении КИУ.