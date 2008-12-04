В БЮТ слышат, что снова запахло выборами

Народный депутат от БЮТ Сергей МИЩЕНКО заявляет, что если в следующий вторник, 9 декабря, не будет сформирована коалиция, то в ближайшее время состоятся досрочные выборы в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

«Если во вторник не будет сформирована какая-то коалиция, то я уверен, что будут досрочные выборы», - сказал депутат.

По словам С.МИЩЕНКО, сегодня единственная политическая сила, которая предлагает БЮТ сформировать коалицию, – это Партия регионов.

При этом, сказал он, на сегодня неважно, как будет называться объединение в ВР – парламентское большинство или коалиция. При этом С.МИЩЕНКО считает, что вероятность образования коалиции к следующему вторнику очень небольшая.

Комментируя заявление представителей фракции Партии регионов, которые настаивают на том, чтобы в новой коалиции между БЮТ и ПР главой правительства был именно Виктор ЯНУКОВИЧ, С.МИЩЕНКО заметил, что такие ультиматумы выдвигать некстати.

«Переговоры должны идти в конструктивном русле, поэтому такие ультиматумы неуместны», - сказал он.