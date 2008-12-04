Левочкин: должность спикера для Партии регионов - неприемлема

Член фракции Партии регионов Сергей Левочкин считает, что БЮТ "через месяц" согласится на то, чтобы Виктор Янукович занял должность премьера.

Об этом Левочкин сказал, отвечая на вопрос, соглашается ли БЮТ на коалицию Партии регионов при условии премьерства Януковича

"Пока нет, но еще месяц невыплаты пенсий, и я думаю, они согласятся", - сказал он.

Левочкин также подчеркнул, что для Партии регионов неприемлема должность спикера парламента.

"Я считаю, что это несправедливо, поскольку у Партии регионов намного большее представительство в парламенте (чем у БЮТ). Поэтому, если мы будем формировать правительство вместе с БЮТ, я считаю, что Янукович должен быть премьером", - сказал Левочкин.

"А БЮТ должен, условно говоря, покаяться за то, что они сделали в экономике за последний год", - добавил он.

Украинская правда