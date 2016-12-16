Климкин ожидает, что дата рассмотрения безвиза для украинцев будет решаться в рамках триалога

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель МИД сообщил журналистам.

«Мне мои коллеги говорят о нескольких месяцах», - заявил Климкин, говоря о том, сколько может уйти времени на согласование технических процедур в Евросоюзе перед введением безвизового режима для украинцев.

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При этом он посоветовал воспринимать те даты, которые встречаются на сайте Европарламента относительно отмены виз для украинцев, как ориентировочные.

«Я не рекомендую никому брать эти даты и считать их как определенный окончательный отпечаток того, как это будет происходить во временном измерении. Тем более, что они постоянно меняются, и кто-то из бюрократов Европарламента ставит эту дату. В действительности эти даты будут определяться в диалоге между Европейской комиссией, Европейским Советом и Европарламентом. Это так называемый триалог», - отметил министр.

«То, что мне сегодня говорят мои друзья и партнеры и министры иностранных дел, что этот процесс займет несколько месяцев. Сколько на сегодняшний день, я не могу сказать. Как только у нас будет проголосовано окончательное решение Европарламентом, будем иметь понимание что касается формальных временных рамок», - подчеркнул Климкин.

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Как сообщал УНИАН, на сайте Европарламента убрали прогнозируемую дату рассмотрения безвиза для Украины.

В разделе зарегистрированного законопроекта по освобождению украинских граждан от визовых требований исчезла графа «прогноз».

Раньше в этой графе ориентировочной датой рассмотрения этого вопроса было указано 3 апреля 2017 года.

Ранее в Европейском парламенте корреспонденту УНИАН пояснили, что вопрос предоставления Украине безвизового режима будет вынесен на голосование в Европарламенте сразу после завершения межинституциональных переговоров, а дата 3 апреля 2017 года не является обязательной.

«Никто ничего не переносил. Никаких официальных решений по этому поводу не принималось, ведь дата может быть изменена. Дело в том, что как только Совет ЕС объявит о начале межинституциональных переговоров, их можно будет завершить за один день и поставить вопрос на голосование на ближайшее пленарное заседание. Задача Европарламента - утвердить это решение как можно раньше», - констатировали в ЕП.

15 декабря Европарламент принял предложения относительно механизма временного приостановления действия безвизового режима Европейского Союза с третьими странами. Это решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.

Принятые изменения придают гибкость для быстрой активизации механизма действия безвизового режима ЕС с третьими странами. Для граждан третьих стран вновь могут быть введены визовые требования в следующих случаях: когда значительно увеличилось количество граждан, которым отказано во въезде или нарушающих режим пребывания на территории ЕС; когда существенно увеличилось количество необоснованных ходатайств о предоставлении убежища или в случае отсутствия сотрудничества по вопросам реадмиссии (возвращения мигрантов). Визы также могут быть возобновлены в случае угрозы общественному порядку или внутренней безопасности странам ЕС со стороны граждан третьих стран.

Применить механизм временного приостановления могут как государства-члены, так и Европейская комиссия. На Комиссию также возложены функции мониторинга ситуации в странах, которые освобождаются от виз, и регулярно, как минимум раз в год, отчитываться парламенту и Совету по поводу того, как эти страны выполняют условия безвизового режима и соблюдают права человека.