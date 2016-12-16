The Guardian: Лидеры ЕС пытаются спасти соглашение с Украиной

Об этом пишет Дженнифер Рэнкин в статье "Лидеры ЕС пытаются спасти соглашение с Украиной", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Лидеры ЕС пытались спасти знаковое соглашение с Украиной, которое отвергли голландские избиратели, добавив неопределенности в отношения с восточным соседом Европы.

В попытке успокоить опасения голландцев, европейские лидеры разъяснили, что после подписания соглашения об ассоциации Украине не было обещано ни членство в ЕС, ни какая-либо помощь со стороны европейских армий в случае вторжения.

Договор уже подписан 27 другими странами-членами ЕС, утвержден правительством Нидерландов и частично вступил в силу. Но голландские избиратели отвергли полную версию договора в апреле, после кампании, которая многих заставила поверить, что Украина в кратчайшие сроки станет членом ЕС.

После шести месяцев неопределенности, в четверг лидеры ЕС согласовали письменные гарантии голландцам о том, что членство Украины в ЕС не рассматривается, и ее граждане не получат право жить и работать в Европе.

Такой исход поприветствовал голландский премьер-министр Марк Рютте, которого в опросах накануне выборов в марте ультраправые оставили далеко позади. Однако он подчеркнул, что не может дать никаких гарантий того, что соглашение будет ратифицировано голландским парламентом.

"Я не могу дать моим коллегам гарантию того, что после этого обязательного решения Нидерланды подпишут соглашение между Украиной и ЕС. Но я даю себе хороший шанс. Я буду бороться за него".

"Я понимаю, что многого просил у своих коллег, я благодарен за их понимание, а также [за понимание] президента [Украины] Порошенко, с которым я поддерживал связь в последние недели".

Ранее в тот же день, Рютте сказал, что "снятие соглашения с повестки дня стало бы самым большим подарком Владимиру Путину".

Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, подписанное в марте 2014 года, создает зону свободной торговли и расширяет сотрудничество в области внешней политики и борьбы с преступностью, от Ирландии до границ России. Соглашение рассматривали как победу прозападных украинцев, которые свергли Виктора Януковича в 2014 году, после того, как он отказался от пакта ЕС под давлением России. Хотя в договоре никогда не было явных обещаний членства в ЕС, многие голландские избиратели считали, что Украина стремительно приближалась к тому, чтобы присоединиться к блоку.

Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала процесс, начатый ЕС, "творческим упражнением, чтобы объяснить, чего нет в договоре, и остается надеяться, что этого будет достаточно".

В тексте, который будет представлен голландскому парламенту, содержится обещание того, что Украине не будут предложены "гарантии безопасности или другая военная помощь", также у украинцев не будет права жить и работать в ЕС. В качестве еще одной уступки критикам в Нидерландах, документ подчеркивает важность борьбы с коррупцией и укрепления верховенства права, - пункты первоначального соглашения.

Дональд Туск, председатель Европейского совета, заявил, что ЕС рассчитывает на голландцев. "Ратификация важна не только для Украины, но и для геополитической позиции и репутации Европы".

На саммите ЕС в Брюсселе, лидеры также согласились продлить санкции в отношении России до середины 2017 года, чтобы сохранить давление на Москву из-за дестабилизации восточной Украины и вторжения в Крым.

Ангела Меркель и Франсуа Олланд настаивали на том, чтобы сохранить штрафные меры, после того, как им не удалось отстоять соглашение о прекращении огня на востоке Украины. Лидеры Германии и Франции призывали к большему прогрессу в осуществлении Минского мирного соглашения, в попытке урегулировать конфликт, который забрал жизни около 10 000 человек с 2014 года.

Решение о продлении санкций, которые нацелены на российские банки, энергетические компании и производителей оружия, было принято заранее, на фоне растущей напряженности между Россией и Западом по поводу Сирии. Но страны ЕС по-прежнему одолевают разногласия по поводу того, как справляться с восточным соседом. Италия, к примеру, настаивает на том, чтобы начинать отменять санкции и улучшать деловые связи.

Туск сказал, что некоторые страны призывали к продлению санкций на год, но определенно они были в меньшинстве.

Требования более мягкого подхода в отношении России могут нарастать, если в 2017 году в Елисейском дворце окажется Франсуа Фийон. Французский консерватор, фаворит в опросах, подчеркнул, что хочет наладить отношения с Россией.

"Я всегда говорил, неважно, как зовут российского лидера – Владимир, Борис или Игорь, он – лидер самой большой страны в мире", - сказал он журналистам на конференции правоцентристских лидеров в Брюсселе в четверг. "Европа должна иметь долгосрочную стратегию с Россией, а не просто руководствоваться эмоциями".

Олланд, напротив, обвинил Россию, главного сторонника Башара аль-Асада, в эскалации конфликта в Сирии.

Решение о продлении санкций было принято за длительным обедом, на котором лидеры также обсуждали, как справляться с рекордным количеством беженцев и мигрантов, прибывающих в Европу, и говорили о планах по усилению общей оборонной политики Европы.

Тереза Мэй приняла участие в заседаниях, но не была приглашена на финальную часть вечера, где лидеры ЕС обсуждали "брексит", без нее. Когда стало ясно, что саммит затягивается, а запланированный обед 27 стран ЕС с обсуждением "брексита" был отменен, Мэй извинилась, сказав коллегам, что ей лучше уехать.