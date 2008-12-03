График дежурств по Кабмину на Новый год

Кабинет министров Украины утвердил график дежурства должностных лиц на Новогодние и Рождественские праздники.

Об этом говорится в распоряжении правительства от 3 декабря “О дежурстве 1-7 января 2009 года”.

В документе отмечается, что с целью обеспечения решения безотлагательных вопросов устанавливается дежурство руководства Кабмина во время праздников: 1, 2 января будет дежурить вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ; 3 января - министр Кабинета министров Украины Петр КРУПКО; 4, 7 января – вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК; 5, 6 января – первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.