Кибератаку на "Укрзализныцю" совершили украинские хакеры на заказ неизвестного из России - Омелян

DDOS-атаку, которую было осуществлено на информационную сеть «Укрзализныци», совершили украинские хакеры на заказ неизвестных из Санкт-Петербурга. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Он отметил, что атака на информационную систему грузовых перевозок была осуществлена как отвлекающий маневр.

"От достоверных источников из правоохранительных органов, стало известно о том, что DDOS-атака, которая была осуществлена на информационную сеть УЗ, была осуществлена хакерскими группами из Украины по заказу неустановленного лица из Санкт-Петербурга, которое переписывалось с ними в одном из форумов. Атака на информационную систему грузовых перевозок была отвлекающим маневром, чтобы в то время украсть данные пассажирских перевозок. Аналогичным способом совершены недавние кибер-атаки на Минфин и Госказначейство", - написал Омелян.

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По словам Омеляна, Нацполиция уже получила доступ к серверам «Укрзализныци» и попытки злоумышленников заблокированы.

"В то же время, поскольку кроме этого, есть угрожающая ситуация с наличием дизеля на УЗ, что существенно затрудняет перевозки, поручил своему первому заместителю Евгению Кравцову, который одновременно является руководителем наблюдательного совета "Укрзализныци", провести неотложную встречу с правлением УЗ, а также с руководителями подразделений информационной безопасности и закупок и выяснить реальные причины неудовлетворительного положения вещей", - добавил Омелян.

Напомним, сегодня, 15 декабря глава «Укрзализныци» Войцех Балчун сообщил, что сайт акционерной компании "Укрзализныця" не работает из-за атаки хакеров, топ-менеджмента компании угрожают физической расправой.

"Со всей ответственностью и тревогой заявляю: сейчас происходит неслыханное позорное торпедирование всех наших последних шагов, особенно в кадровой сфере. Новое руководство столкнулось с реальными угрозами (применения) физической силы... В ход пошли угрозы, хакерские атаки на наши серверы и системы, в эти минуты заблокирована работа официального сайта "Укрзализныци", - сообщил Балчун.