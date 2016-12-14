Гендиректор музеев Кремля признала, что возвращение "скифского золота" Украине является обоснованным

Об этом заявила генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина в комментарии РИА «Новости».

"В этой ситуации очень важно понимать, что весь музейный фонд – это собственность государства, а не имущество отдельно взятого музея или иного учреждения культуры. Поэтому в данном случае, когда предметы были вывезены с территории Украины и принадлежали Украине как государству, это решение представляется мне вполне обоснованным. Все вопросы о принадлежности конкретному музею должны решаться уже после того, как предметы вернулись владельцу", - сказала Гагарина.

Как сообщал УНИАН, коллекцию «скифского золота» привезли в Амстердам для участия в выставке «Крым: золото и тайны Черного моря», которая проходила в период с 6 февраля по 28 мая 2014 года в музее Алларда Пирсона.

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Коллекция насчитывает 565 экспонатов из четырех крымских музеев. Среди экспонатов - артефакты из скифского золота, церемониальный шлем, драгоценные камни и мечи древних греков и скифов.

После оккупации Крыма Россией нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украинского государства.

Крымские музеи подали иск в суд Амстердама с требованием вернуть им экспонаты.

Сегодня, 14 декабря, суд Амстердама принял решение передать коллекцию «скифского золота» Украине.

«Суд решил, что крымские артефакты должны быть переданы государству Украина, потому что они являются частью культурного наследия государства Украина», - говорится в решении суда.