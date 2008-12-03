Вступлением Украины в НАТО Кремль запугивает население - эксперт

Заявление НАТО о том, что альянс в ближайшее время не намерен принимать Украину и Грузию, российская политическая элита восприняла как победу кремлевской дипломатии. Между тем российский эксперт Владимир Прибиловский считает, что и в Украине, и в России излишне эмоционально относятся к этому вопросу.

Вступление Украины в НАТО является для Кремля рычагом не столько внешней, сколько внутренней политики, говорит президент историко-исследовательского центра «Панорама», руководитель интернет-библиотеки «Антикомпромат» Владимир Прибиловский: «Кремль проводит политику запугивания населения своей страны внешней угрозой: мол, Россия окружена врагами. Эта идея оправдывает существование авторитарного режима в России. Для этого и раздуваются всевозможные мифы». Прибиловский считает, что угрозы со стороны России для Украины не существует, поэтому и вступать в какие-то военные союзы нет смысла: «Думаю, времена военных союзов, которые разделяют Европу, прошли», - убежден эксперт. В то же время он отмечает, что Украина сама должна решать, присоединяться ей к НАТО или нет – без указаний Кремля.

Немецкая волна