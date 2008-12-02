Литвин: народ проклянет всех нас

Лидер фракции Блока Литвина, председатель Народной партии Владимир ЛИТВИН заявляет, что ни он, ни возглавляемая им фракция не претендуют ни на какие должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня заседании парламента.

«Я и фракция не претендуем ни на какие преференции, не претендуем ни на какие должности», - сказал В.ЛИТВИН, добавив: «Позиция такая: «Мы не крадем победу».

По словам В.ЛИТВИНА, самой лучшей оценкой для возглавляемой им партии является то, что на выборах сельских и поселковых председателей, которые состоялись в минувшее воскресенье, Народная партия «получила почти 40% мест».

Он отметил, что у фракции Блока Литвина существует лишь одно требование к коллегам по парламенту: «Дайте возможность работать над тем, о чем мы так давно говорим».

В.ЛИТВИН призвал фракции обнародовать существующие между ними договоренности.

Он также призвал членов фракций работать, а «вожди пусть договариваются о том, что нужно еще разделить, кому отойдет «Ощадный банк», «Укрэксимбанк», кто заберет Одесский припортовый завод, и как вы разделите страну до 2015 года и обеспечите стабильность как на кладбище».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что необходимо принять государственный бюджет на следующий год, но об этом народные депутаты даже речи не ведут, поскольку фракциям, которые были в коалиции, придется говорить о невыполнении обещаний и ухудшении жизни людей.

«Нам нужно прекратить разговоры о техническом правительстве, о техническом спикере, потому что это будет означать (такие разговоры – УНИАН), что мы соглашаемся на то, чтобы Украина была техническая», - считает В.ЛИТВИН.

По его словам, сегодня существует угроза, что об Украине будут говорить как о «несостоявшемся государстве».

«Народ проклянет всех нас за такой сценарий», - отметил В.ЛИТВИН.