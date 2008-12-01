У Ющенко назвали условие подписания госбюджета-2009

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не подпишет Государственный бюджет на 2009 год в случае сохранения старых параметров финансирования армии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила пресс-секретарь Ирина ВАННИКОВА на брифинге для прессы, анонсируя участие В.ЮЩЕНКО в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Вооруженных Сил Украины, которые состоятся в пятницу, 5 декабря.

Пресс-секретарь отметила, что В.ЮЩЕНКО считает, что вопросы безопасности и обороны Украины должны быть деполитизированы. Он считает первоочередным заданием правительства в этой сфере увеличение расходов на содержание армии в государственном бюджете-2009.

Эти расходы должны быть приведены в соответствие с европейскими стандартами.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал правительство отозвать проект государственного бюджета на 2009 год из Верховной Рады и начать подготовку другого проекта бюджета.

12 ноября премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство отзывает из парламента проект госбюджета на 2009 год.

Согласно этому проекту бюджета, на потребности Минобороны было запланировано выделить 17,4 млрд. грн. В то же время, запрос военного ведомства, который поддержала СНБО, составляет 32,4 млрд. грн.