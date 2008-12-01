Народная самооборона не согласилась на Плюща

Депутатская группа «Народная самооборона» выступила против кандидатуры Ивана ПЛЮЩА на должность председателя Верховной Рады от фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, заявляет народный депутат Олег НОВИКОВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона», по его словам, сначала на встрече фракции с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО обсуждалась кандидатура лидера фракции Вячеслава КИРИЛЕНКО, которую поддерживали и представители «Народной самообороны».

«Однако после самоотвода КИРИЛЕНКО была выдвинута кандидатура ПЛЮЩА», - сообщил О.НОВИКОВ.

Он отметил, что «присутствующие на встрече 7 народных депутатов от группы «Народная самооборона» не поддержали кандидатуру ПЛЮЩА: 5 проголосовали против, 2 - воздержались».

«Такой же будет позиция «Народной самообороны» и в зале во время голосования», - сказал О.НОВИКОВ.

В то же время, как сообщалось, представитель «Народной самообороны», член фракции НУ-НС Кирилл КУЛИКОВ подтвердил УНИАН, что сегодня во время встречи с Президентом члены фракции договорились о консолидированном голосовании.