Польские депутаты в 5 раз беднее украинских нардепов, хотя имеют большие зарплаты (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Несмотря на то, что в Польше парламентарии, чиновники и даже президент получают большие зарплаты, их состояние намного скромнее. Об имуществе и деньгах законодателей можно узнать прямо на сайте Сейма.

Задекларированные наличные, мощи и храмы украинских законодателей у поляков вызывают шок.

Корреспондент ТСН по результатам исследования стоимости вещей и имущества польских политиков пришла к выводу, что бесполезно искать люксовые бренды одежды и дорогие машины у представителей власти Польши.

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Самая дорогая машина, которую удалось найти под Сеймом, стоит не больше 40 тысяч долларов. Остальные депутатские машины – это старые иномарки, на которых ездят и обычные поляки.

По словам депутатов, в Сейме трудно заработать деньги, ведь политика в этой стране – «не место, где водятся большие деньги».