Машина по производству антиукраинских заявлений работает бесперебойно

В Министерстве иностранных дел отмечают, что Украина, как и любое независимое государство, самостоятельно формирует свою внутреннюю и внешнюю политику, без директив извне, в соответствии с историческими традициями украинского народа и реалиями сегодняшнего дня.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии пресс-службы МИД Украины в связи с комментарием Департамента информации и прессы МИД РФ от 27 ноября.

«Заявления и комментарии МИД Российской Федерации по вопросам внутренней жизни Украины, ее национально-культурного развития уже не вызывают удивления. Они, как и когда-то, – искажают правду. К сожалению, машина по продуцированию антиукраинских заявлений и комментариев продолжает работать бесперебойно. Главное, успевать менять тему и дату», подчеркивают в МИД Украины.

«Украина восстанавливает свою историческую память, которую сталинско-коммунистический режим пытался убить голодомором, расстрелами интеллигенции, запретом знать правдивую историю своего народа, а за такие попытки карал многолетними заключениями. Мы возвращаем имена украинцев, которые не покорились ни гитлеровцам, ни коммуно-большевикам, а своей жизнью заплатили за независимость Украины. Мы не реанимируем коммунистический режим и его сатрапов. Наш путь – в цивилизованную Европу, где уважают прошлое и настоящее каждого народа”, говорится в комментарии.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября МИД России заявило, что в Западной Украине уничтожаются памятники советским воинам.