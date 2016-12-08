Комитет ВР не нашел оснований назвать представление о снятии неприкосновенности с Новинского мотивированным

Об этом с трибуны Рады заявил первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и организации работы ВР Павел Пинзеник.

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"Комитет принял заключение о законности представления на привлечение к уголовной ответственности нардепа Новинского... В ответах на вопросы народных депутатов - членов комитета генпрокурор не подтвердил наличие достаточных доказательств причастности нардепа Новинского к совершению уголовных преступлений, которые ему инкриминировались... Зато ГПУ сообщила членам комитета о намерении собрать доказательства его причастности или непричастности после предоставления согласия ВР на привлечение его к уголовной ответственности...", - рассказал Пинзеник.

"При таких условиях комитет не имеет достаточных оснований для предоставления выводов о мотивированности представления о согласии на привлечение к уголовной ответственности", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября Комитет ВР решил обратиться к Луценко насчет предоставления дополнительных материалов и пояснений на требования, высказанные депутатами во время обсуждения представления.

На заседании комитета Луценко просит Верховную Раду предоставить разрешение на привлечение Новинского к уголовной ответственности по подозрению в причастности к организации незаконного лишения свободы в течение 179 дней помощника митрополита УПЦ МП Владимира архиепископа Александра Драбинко.