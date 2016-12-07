В БПП заявили, что представление ГПУ относительно Новинского является обоснованным

Члены парламентского комитета по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Дмитрий Лубинец, Владимир Арешонков и Павел Кишкарь на брифинге в ВР заявили, что представление является законным и обоснованным, сообщает пресс-служба "БПП".

«Мы с коллегами хотим, чтобы все знали нашу позицию относительно результатов заседания регламентного комитета, на котором рассматривалось представление Генерального прокурора относительно согласия Верховной Рады на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Вадима Новинского. Сейчас мы слышим много инсинуаций относительно этого заседания. Хотим еще раз подчеркнуть: во вторник комитет принял решение признать представление неполным и необоснованным. Мы с коллегами проголосовали против такого решения и уверены, что представление Генерального прокурора является законным, достаточным и обоснованным. Мы показали свою позицию, что ни один народный депутат, который причастен к криминальным поступкам, не должен прятаться за депутатской неприкосновенностью», - заявил Лубинец.

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«Мнение комитета нужно уважать и понимать. Я призываю всех не делать поспешных выводов. Решение в отношении депутата Новинского будет принят Верховной Радой в сессионном зале», – заявил Арешонков. Он подчеркнул, что в комитет по вопросам Регламента входят представители шести политических партий, поэтому решения комитета являются взвешенными и отражают мнение тех политических партий и групп, которые представляют народные депутаты.

«Мы с коллегами последовательно выступаем за снятие депутатской неприкосновенности. Действуя последовательно и выполняя законные процедуры, регламентный комитет принял соответствующее решение», – сказал Кишкарь.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Регламентный комитет направил председателю ВР Андрею Парубию представление Генпрокуратуры о привлечении к уголовной ответственности Новинского, чтобы он решил, или направить его на доработку в ГПУ, или вынести на голосование в сессионный зал.

В свою очередь Парубий заявил, что планирует поставить первым вопросом повестки дня в четверг 8 декабря снятии неприкосновенности с депутата Новинского.

Генпрокуратура просит Верховную Раду предоставить разрешение на привлечение Новинского к уголовной ответственности по подозрению в причастности к организации незаконного лишения свободы в течение 179 дней помощника митрополита УПЦ МП Владимира архиепископа Александра Драбинко.