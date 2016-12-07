"Самопомич" ушла из сессионного зала Рады: требуют голосовать за снятие неприкосновенности с Новинского

Как передает корреспондент УНИАН, фракция настаивает на том, чтобы на рассмотрение ВР был внесен вопрос о предоставлении разрешения на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского.

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Депутат от "Самопомочи" Егор Соболев отметил, что "до того момента, пока Верховная Рада не вынесет на голосование решение о лишении Новинского депутатской неприкосновенности, фракция "Самопомич" и дальше не будет принимать участие ни в одном голосовании".

По его словам, парламент успевает "поделить деньги налогоплательщиков, но вы не можете собраться, чтобы позволить правосудию хотя бы относительно одного народного депутата стать действительностью".

Как сообщал УНИАН, вчера, 6 декабря, Регламентный комитет направил председателю ВР Андрею Парубию представление Генпрокуратуры о привлечении к уголовной ответственности Новинского, чтобы он решил направить его на доработку в ГПУ или вынести на голосование в сессионный зал.

Относительно законности собранных доказательств, то профильный комитет, как сказано в его решении, не получил достаточных данных о совершении Новинским правонарушения.

В свою очередь Парубий заявил, что планирует поставить первым вопросом повестки дня 7 декабря снятие неприкосновенности с депутата Новинского.

Генпрокуратура просит Верховную Раду предоставить разрешение на привлечение Новинского к уголовной ответственности по подозрению в причастности к организации незаконного лишения свободы в течение 179 дней помощника митрополита УПЦ МП Владимира архиепископа Александра Драбинко.