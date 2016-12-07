Комиссия выбрала госсекретарем МИД Андрея Зайца

Об этом в социальной сети Facebook написал председатель правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадим Трюхан, который занял второе место на конкурсе.

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В финале конкурса участвовали два кандидата - Заец и Трюхан.

Последним этапом для определения победителя стало собеседование с кандидатами.

«Мое место - второе. Как и обещал публично, победителя поздравил и искренне пожелал успехов. А сам возвращаюсь утром к привычному в последние несколько месяцев режиму работы и жизни», - сообщил Трюхан.

В настоящее время подтверждения от МИД этой информации получить не удалось.

На сайте украинского внешнеполитического ведомства сказано, что Заец родился в 1971 году в городе Ужгород. В 1993 году окончил Ужгородский государственный университет с дипломом с отличием (филолог).

Заец - карьерный дипломат, и в МИД Украины работает с 1995 года. Он работал за границей в посольствах Украины в Венгрии, Бельгии, Гвинеи, Сенегале. Специализируется на проблематике отношений с государствами Ближнего Востока и Африки. Свободно владеет французским и венгерским языками, общается на английском.