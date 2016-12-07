В НАТО уверены в устойчивости курса США после прихода Трампа

Об этом он сказал по итогам первого дня заседания министров иностранных дел стран - членов НАТО в Брюсселе.

«Я абсолютно уверен, что Соединенные Штаты будут сохранять свои устойчивые обязательства по НАТО, трансатлантические обязательства и гарантии безопасности для Европы», - подчеркнул Столтенберг.

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Глава Альянса объяснил свою уверенность тем, что Трамп сказал об этом многим европейским лидерам и ему лично во время телефонного разговора.

При этом Столтенберг подчеркнул, что несколько дней назад Конгресс США одобрил бюджет, который в четыре раза увеличивает финансирование американского военного присутствия в Европе, что позволит разместить новую бригаду и обеспечить снаряжением еще одну бригаду.

Также он сказал, что стабильность в Европе важна как для Европы, так и для Соединенных Штатов.

«Поэтому я абсолютно уверен, что и с новой администрацией США продолжат быть приверженными НАТО», - заявил глава Альянса.

В то же время Столтенберг напомнил, что Трамп сосредоточивал внимание на необходимости увеличения расходов на оборону.

«Это сообщение, кроме того, звучало и от президента Обамы, и я согласен с ними. Поэтому те союзники, которые тратят менее 2% ВВП на безопасность, должны увеличить расходы на безопасность», - подчеркнул Столтенберг.