Фракция БПП поддержит законопроекты, необходимые для принятия госбюджета-2017 - нардеп

23:24, 05 декабря 2016
Политика
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Фракция «Блок Петра Порошенко» проголосует за законопроекты, необходимые для принятия госбюджета на 2017 год.

Фото УНИАН

Об этом телеканалу «112 Украина» сообщил народный депутат от БПП Алексей Гончаренко после заседания фракции, в котором принимал участие президент Петр Порошенко.

«Налоговые изменения, по социальным стандартам, по минимальной заработной плате, мы обсудили, была дискуссия. Фракция проголосовала и поддержала то, что завтра мы будем голосовать за эти законы, чтобы как можно быстрее пойти на первое чтение государственного бюджета, и дальше мы смогли пойти на второе чтение», – сказал Гончаренко.

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Говоря о заявлениях беглого нардепа Александра Онищенко, Гончаренко отметил: «Эта тема также была обсуждена. Мы услышали исчерпывающий ответ от наших коллег и президента. Нам все понятно относительно деятельности господина Кадырова (Онищенко) и его заявлений. Ответ, что сейчас реализуется сценарий, в котором Кадырова использует ФСБ РФ. Это можно увидеть по тому, откуда Кадыров делает свои выходы в эфиры. И о том, что Кадыров сегодня преследуется независимым антикоррупционным органом... Сейчас мы имеем все основания считать, и наши спецслужбы это подтверждают, что он используется российскими спецслужбами».

Как сообщал УНИАН, недавно Онищенко заявил, что передал спецслужбам США «компромат» на президента Петра Порошенко. Депутат утверждает, что он в течение года записывал свои разговоры с президентом Украины на наручные часы с диктофоном.

Также Онищенко обвинил Администрацию президента в покупке за наличные деньги голосов в Верховной Раде, которая проходила через него и нескольких других депутатов.

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