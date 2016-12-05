Фракция БПП поддержит законопроекты, необходимые для принятия госбюджета-2017 - нардеп

Об этом телеканалу «112 Украина» сообщил народный депутат от БПП Алексей Гончаренко после заседания фракции, в котором принимал участие президент Петр Порошенко.

«Налоговые изменения, по социальным стандартам, по минимальной заработной плате, мы обсудили, была дискуссия. Фракция проголосовала и поддержала то, что завтра мы будем голосовать за эти законы, чтобы как можно быстрее пойти на первое чтение государственного бюджета, и дальше мы смогли пойти на второе чтение», – сказал Гончаренко.

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Говоря о заявлениях беглого нардепа Александра Онищенко, Гончаренко отметил: «Эта тема также была обсуждена. Мы услышали исчерпывающий ответ от наших коллег и президента. Нам все понятно относительно деятельности господина Кадырова (Онищенко) и его заявлений. Ответ, что сейчас реализуется сценарий, в котором Кадырова использует ФСБ РФ. Это можно увидеть по тому, откуда Кадыров делает свои выходы в эфиры. И о том, что Кадыров сегодня преследуется независимым антикоррупционным органом... Сейчас мы имеем все основания считать, и наши спецслужбы это подтверждают, что он используется российскими спецслужбами».

Как сообщал УНИАН, недавно Онищенко заявил, что передал спецслужбам США «компромат» на президента Петра Порошенко. Депутат утверждает, что он в течение года записывал свои разговоры с президентом Украины на наручные часы с диктофоном.

Также Онищенко обвинил Администрацию президента в покупке за наличные деньги голосов в Верховной Раде, которая проходила через него и нескольких других депутатов.