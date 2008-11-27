У Луценко заверяют, что повторно Бакая в розыск не объявляли

Национальное центральное бюро Интерпола в Украине повторно не объявляло в розыск бывшего руководителя Государственного управления делами Игоря БАКАЯ после того, как Верховный суд отменил решение судов предыдущих инстанций, которые закрыли уголовное дело в отношении него.

Как сообщили УНИАН в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины, «официально на данное время никакие материалы из Верховного суда нам не поступали».

При этом в МВД заверили, «что если будет такое решение (официальное представление об объявлении лица в розыск – УНИАН), то мы будем действовать согласно действующему законодательству, то есть, человек, который уклоняется от следствия, будет объявлен в розыск и будут приниматься все меры для привлечения его к ответственности».

Как сообщалось, газета «Дело» написала, что И.БАКАЙ опять находится в розыске. По информации издания, коллегия судей палаты уголовных дел Верховного суда признала незаконным закрытие уголовных дел в отношении И.БАКАЯ.

И.БАКАЙ выехал из Украины в Россию в 2004 году после своей отставки с должности руководителя Государственного управления делами. В Украине в отношении него было возбуждено несколько уголовных дел.

Его обвиняли в превышении и злоупотреблении служебными полномочиями, незаконном отчуждении государственного имущества. Речь шла об отчуждении столичных гостиниц «Днепр», «Украина», недвижимого имущества Национального комплекса «Экспоцентр Украины». Также его обвиняли в злоупотреблении при использовании авиационной техники госпредприятия «Украина» и ряде других преступлений. Ущерб государству, который был нанесен И.БАКАЕМ в должности руководителя Госуправления делами, превысили, по данным правоохранительных органов, 350 млн. грн. По результатам проверки Контрольно-ревизионного управления, проведенной в 2005 году, было установлено, что в целом Госуправление делами и его центральный аппарат незаконно потратили 828,5 млн. грн.

И.БАКАЙ возглавлял Государственное управление делами с октября 2003 года по декабрь 2004 года.

Как сообщила сегодня, 27 ноября, пресс-служба Верховного суда, своим постановлением ВС направил на повторное рассмотрение в Печерский районный суд Киева уголовное дело в отношении И.БАКАЯ, возбужденное в 2006 году. По информации пресс-службы, постановлением коллегии судебной палаты по уголовным делам ВСУ повторное рассмотрение должен проводить другой состав коллегии судей Печерского райсуда.