Кучма о введении визового режима с Россией: "Абсурдно"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

"Абсурдно", - сказал Кучма, отвечая на вопрос об отношении к возможности введения визового режима с Россией.

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