Кучма о введении визового режима с Россией: "Абсурдно"

16:46, 01 декабря 2016
Политика
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Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президент Леонид Кучма назвал абсурдной идею введения визового режима с Российской Федерацией.

Кучма против введения визового режима с РФ / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

"Абсурдно", - сказал Кучма, отвечая на вопрос об отношении к возможности введения визового режима с Россией.

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