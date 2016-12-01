Кучма о введении визового режима с Россией: "Абсурдно"
16:46, 01 декабря 2016Политика
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Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президент Леонид Кучма назвал абсурдной идею введения визового режима с Российской Федерацией.
Кучма против введения визового режима с РФ / REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.
"Абсурдно", - сказал Кучма, отвечая на вопрос об отношении к возможности введения визового режима с Россией.
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