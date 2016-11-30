В РФ жалуются, что Украина установила опасные для полетов зоны над Черным морем

В Росавиации заявили, что Украина пытается "влезть" в суверенное воздушное пространство РФ над Черным морем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, ссылаясь на информационные авиационные уведомления, которые она якобы получила.

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"Расположение всех установленных украинской стороной опасных зон как над нейтральными, так и над территориальными водами, находится в так называемом районе полетной информации Симферополь (РПИ Симферополь). РПИ Симферополь – это ограниченный участок воздушного пространства над Черным морем, в котором управление воздушным движением осуществляют диспетчеры российского аэронавигационного провайдера - Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации (ГК ОрВД)", - говорится в заявлении Росавиации.

Российское ведомство утверждает, что таким образом может быть нарушено "суверенное воздушное пространство России", на расстояние от 11 до 18 километров со стороны нейтральных вод.

Причина установки опасных зон в украинских извещениях не указана.

В своем заявлении Росавиация аппелирует к требованиям Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Якобы Украина не согласовала свои действия об установлении опасных зон над нейтральными водами с ГК ОрВД РФ.

Напомним, 25 ноября в Росавиации заявили, что "Украина в одностороннем порядке" якобы приняла решение провести ракетные стрельбы в "суверенном воздушном пространстве РФ в районе Крыма", где осуществляются полеты гражданских и государственных воздушных судов.