"Друзья России" в Европарламенте: резолюция о пропаганде РФ показала сторонников Кремля (инфографика)

Об этом свидетельствует анализ голосования, проведенный Votewatch Europe, передает "ЕвроПравда".

В резолюции, принятой 23 ноября, призвали к более решительным действиям ЕС в отношении российской и исламистской кампании в СМИ. В документе говорится, что вражеские сообщения, особенно в социальных сетях, стремятся расколоть ЕС.

Резолюцию в целом поддержали 304 евродепутата, и это не слишком большой показатель, учитывая, что в целом там 751 депутат. 179 выступили против принятия документа, а 208 парламентариев воздержались.

Данные показывают, что существуют явные разногласия внутри политических групп Европарламента, в частности, среди либералов (ALDE) и зеленых (Greens/EFA), а также среди социал-демократов (S&D).

Многие парламентарии голосовали по национальному признаку, а не согласно решению депутатских групп: с 69 итальянских евродепутатов только 8 поддержали резолюцию, и эта цифра еще ниже для Франции (только 3 евродепутата "за") и Греции (ни один греческий евродепутат не проголосовал за документ).

С другой стороны, страны Центральной и Восточной Европы, а также немцы, бельгийцы и голландцы в большинстве поддержали резолюцию.

Даже партия венгерского премьера Виктора Орбана Fidesz проголосовала в пользу более активных действий в борьбе с антиевропейской пропагандой.

Интересно также, что критически настроенные к ЕС партии, например Консервативная партия Британии, польская "Закон и справедливость" и венгерский Fidesz, одобрили борьбу с антиевропейской пропагандой, тогда как более проевропейские партии, например, итальянская Демократическая партия (партия премьера Маттео Ренци) и французская Социалистическая партия президента Франсуа Олланда), не поддержали документ.

Произошел раскол в немецкий коалиции: в то время, как Христианско-демократический союз Ангелы Меркель был ключевым сторонником резолюции, СДПГ не одобрила ее.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Европарламент принял резолюцию о борьбе с исламистской и российской пропагандой.