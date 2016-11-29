Яценюк: Украина не может быть заложником внутренних бюрократических коллизий в Брюсселе

Об этом написал на своей странице в Facebook лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк после выступления на заседании Комитета Европарламента по иностранным делам 29 ноября.

"Такую волю сегодня демонстрирует украинский народ. Внутренние политические или бюрократические коллизии не могут делать Украину заложником", - подчеркнул он.

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Яценюк отметил, что в своей речи «говорил о нашем положении, о войне России против Украины, о том, что нам удалось спасти страну от экономического коллапса, о том, что впервые в истории мы сумели выстоять против прямой российской агрессии и начать масштабные изменения и сдвиги»: «Я чувствовал поддержку депутатов Европейского парламента в вопросах, в комментариях, в искреннем интересе к тому, как меняется Украина».

«Я говорил прямо и откровенно. Мы ожидаем от Европейского Союза выполнения его части договоренностей и твердой политической воли в нынешних международных обстоятельствах. Такую свободу сегодня демонстрирует украинский народ. Внутренние политические или бюрократические коллизии не могут делать Украину заложником», - подчеркнул лидер «Народного фронта».

«Сегодняшняя беседа в Европейском парламенте подтверждает, что у нас много союзников. Верю в общую позицию и давление для необходимого результата», - написал Арсений Яценюк.