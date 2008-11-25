Депутат Госдумы: в Украине издеваются над 20 миллионами русских

Россия должна вести более прагматичную политику по отношении к Украине.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал первый заместитель председателя Комитета по международным делам Государственной думы РФ Юлий КВИЦИНСКИЙ.

По его словам, России нужно поставить вопрос очень четко – «ежели Украина желает с нами особых отношений, если она желает жить с нами в мире, дружбе и согласии, тогда она должна изменить свою нынешнюю политику».

При этом Ю.КВИЦИНСКИЙ добавил, что после этого Украина сможет пользоваться поддержкой и иметь особые отношения с РФ как, например, Беларусь.

«Если она этого не хочет, она должна иметь самые обычные прагматические отношения с нами без каких-то целований», - подчеркнул депутат, добавив, что это выражается в том, что Украина продолжает «кушать российский газ» не по рыночным ценам.

В тоже время он заявил, что в Украине «издеваются над 20 млн. русских». По его мнению, это выражается в закрытии русскоязычных школ, прекращении вещания российских каналов и «хулиганских действиях» в Крыму.

«Мы их обязались защищать и будем защищать», - заявил депутат Госдумы.

Отвечая на вопрос, возможны ли военные действия российских войск по отношении к Украине, он ответил: «Мы не будем виноваты в них. Мы сделаем так, что виноватыми будете вы, если вынудите».