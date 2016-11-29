Прокурор Горбатюк назвал условия, при которых можно будет заочно осудить Януковича

Если этого не будет, то бывший президент может избежать наказания.

Об этом в эфире "Общественного Радио" сообщил глава отдела спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

Горбатюк добавил, что экс-президент Виктор Янукович в статусе подозреваемого находится в ряде уголовных производств. По отдельным эпизодам сейчас уже достаточно данных для завершения следствия. Но вопрос только в его присутствии.

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«РФ отказала в его экстрадиции — с его участием процесс сегодня невозможен. В законодательстве для этого есть процедура заочного судопроизводства, но она на сегодня содержит крупные недостатки (нарушение Конституции, европейских конвенций), ее использование приведет к следующей отмене всех этих решений, если они будут приняты по делу в отношении Януковича. Соответственно, его оправдания. Чтобы применять эту процедуру и проводить заочный процесс, надо, чтобы ВРУ обязательно внесла в нее изменения», — сообщил Сергей Горбатюк.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября Святошинский райсуд Киева допросил Януковича как свидетеля по делу пятерых экс-«беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.

Тогда же адвокату бывшего президента Виктора Януковича представители Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины вручили подозрение его подзащитного в государственной измене.