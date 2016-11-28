Януковичу через адвоката вручили подозрение в госизмене

Как передает корреспондент УНИАН, вручение состоялось после того, как генеральный прокурор Юрий Луценко завершил оглашение подозрения Януковичу здании Святошинского районного суда Киева.

"Адвокат Сидоренко, прокурор отдела Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Кравченко Руслан Андреевич, я Вам, как защитнику Януковича, сообщаю, что Вам вручается письменное уведомление о подозрении Януковичу от 28 ноября 2016 года в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины на 25 страницах, памятка о правах и обязанностях подозреваемого Януковича, а также две повестки Януковичу от 28 ноября 2016 года. данные документы вручаются Вам для передачи подозреваемому", - сказал прокурор военной прокуратуры.

В свою очередь один из адвокатов Януковича в Святошинском райсуде сказал, что "документ я с удовольствием для ознакомления возьму, в порядке статьи 221, для ознакомления с материалами дела".

"Я надеюсь, что Вы, в соответствии с действующим законодательством и КПК, соблюли процедуру уведомления о подозрении лицу, как это предусмотрено ... Я надеюсь, что Вы понимаете, что вручение копии документа адвокату - это не приравнивается объявлению подозрения лицу, а является лишь предоставлением адвокату копии документа", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня после того, как судьи покинули зал заседаний Святошинского райсуда Киева, Луценко зачитал Януковичу сообщение о подозрении. Однако, как следует из трансляции заседания на телеканале "112 Украина", во время зачитывания Луценко подозрения исчезло видеосоединение с Ростовским областным судом, где находился Янукович. По словам Луценко, экс-президент подозревается в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и в ведении агрессивной войны, то есть преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 УК Украины.