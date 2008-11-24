Лавринович видит в ВР большинство без создания коалиции

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ (Партия регионов) не исключает, что в Верховной Раде может быть создано временное большинство без создания коалиции.

Такое мнение он высказал сегодня во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Вильямом ТЕЙЛОРОМ, сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-спикера.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, «правительство без коалиции не является эффективным на длительное время, но с учетом нынешней ситуации в Украине такой вариант также возможен».

В целом первый вице-спикер считает, что нынешняя неделя будет решающей в поисках общих решений между политическими силами украинского парламента.

Он отметил, что «бюджет следующего года – это главный антикризисный документ, который необходимо принимать в ближайшее время».

В ходе встречи В.ТЕЙЛОР напомнил, что международная поддержка Украины основывается именно на уважении к закону и праву. Для Украины важно уважать свою Конституцию и законы, подчеркнул он.

В свою очередь А.ЛАВРИНОВИЧ выразил надежду, что Украина не будет в одиночестве в преодолении влияния мирового кризиса и ждет международной поддержки.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины отметил, что во внешней политике Украина будет выстраивать свои межгосударственные отношения на основе взаимной выгоды и открытости как с близкими соседями, так и с ЕС и США.