Тарасюк считает, что новый спикер ВР в сценарий Банковой не входит

Народный депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона”, лидер Народного Руха Украины Борис ТАРАСЮК считает, что Секретариат Президента не хочет избрания нового председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.ТАРАСЮК заявил вчера на пресс-конференции в Виннице.

«На Банковой нужна Верховная Рада, которая не продуцирует законы, которая не может принимать решения. Я думаю, что в сценарий Секретариата Президента не входит избрание нового председателя Верховной Рады", - сказал он.

По мнению Б.ТАРАСЮКА, “по плану Секретариата - нужно полностью растоптать парламентаризм в Украине, сделать Верховную Раду недееспособной, и на этом фоне единственным действующим институтом власти выступает институт президентства".

«Фактически, снятие председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА было составляющей плана недопущения дееспособности парламента. Поскольку только председатель парламента имеет право подписывать принятые законы. Какие бы решения ни принимала Верховная Рада, эти решения без подписи председателя недействительны", - отметил он.

Б.ТАРАСЮК также выразил убеждение, что внеочередные парламентские выборы не нужны вообще. "Нужно вернуться к идее восстановления демократической коалиции в составе трех фракции БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина", - сказал он.

«Будет большой ошибкой проведение выборов, во всяком случае, в первой половине следующего года. Потому что первая половина следующего года будет самой тяжелой с точки зрения последствий финансово-экономического кризиса для украинской экономики и граждан», - отметил лидер НРУ.