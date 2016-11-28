Янукович объяснил, почему не провел референдум по евроинтеграции

Экс-президент Виктор Янукович во время видеодопроса заявил, что он не тормозил процесс евроинтеграции Украины, отказавшись проводить соответствующий референдум.

При этом Янукович заявил, что проведение референдума лишь оттянуло бы процесс евроинтеграции.

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"Я старался не тормозить процесс европейской интеграции и наоборот сделать его эффективнее, и чтобы он быстрее двигался. Сама процедура референдума в Украине не была отработана, не была начата. И если бы я только сделал намек, что я хочу сделать референдум, это означало бы гораздо хуже, чем мы сделали – приостановили процесс европейской интеграции. Мы не отказались от нее... Референдум - это было бы оттягивание процесса евроинтеграции", - заявил Янукович.

Напомним, как сообщал УНИАН, сегодня Святошинский райсуд Киева допрашивает Януковича как свидетеля по делу пятерых экс-«беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.