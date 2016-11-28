Янукович заявил, что 20 февраля Захарченко доложил о 70-80 убитых людей на Майдане

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время допроса в Святошинском райсуде Киева в режиме видеосвязи в качестве свидетеля по делу пятерых бывших «беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.

Читайте такжеЯнукович о своем побеге из Украины: диспетчеры угрожали поднять истребители

На вопрос, о каком количестве убитых людей на Майдане ему докладывал тогдашний глава МВД Виталий Захарченко, Янукович ответил: «Я этого не помню, я знаю, что это количество было наибольшим за все дни противостояний. Точно я не помню, это было, мне кажется, если я не ошибаюсь, около 70-80 человек, и раненых было вдвое больше».