Янукович заявил, что 20 февраля Захарченко доложил о 70-80 убитых людей на Майдане
17:29, 28 ноября 2016Политика
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Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что 20 февраля 2014 года тогдашний министр внутренних дел Виталий Захарченко доложил о 70-80 убитых людей на Майдане Независимости.
По словам Януковича, 20 февраля Захарченко доложил о 70-80 убитых / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время допроса в Святошинском райсуде Киева в режиме видеосвязи в качестве свидетеля по делу пятерых бывших «беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.
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На вопрос, о каком количестве убитых людей на Майдане ему докладывал тогдашний глава МВД Виталий Захарченко, Янукович ответил: «Я этого не помню, я знаю, что это количество было наибольшим за все дни противостояний. Точно я не помню, это было, мне кажется, если я не ошибаюсь, около 70-80 человек, и раненых было вдвое больше».
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