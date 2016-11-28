Янукович о своем бегстве из Украины: диспетчеры угрожали поднять истребители

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Святошинском райсуде Киева по видеосвязи из Ростова во время допроса в качестве свидетеля по делу пятерых бывших «беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.

Сначала прокуроры спросили у Януковича, встречался ли он лично во время пребывания в Харькове 22 февраля 2014 года с высокопоставленными лицами Российской Федерации. "Нет, я ни с кем не встречался", - сказал Янукович.

На уточняющий вопрос, было ли ему известно о пребывании высокопоставленных чиновников РФ в Харькове 22 февраля 2014 года, экс-президент сказал, что он не знал об этом.

Также у Януковича спросили о причинах, по которым он решил лететь из Харькова в Донецк.

"Во-первых, в стране начал развиваться антиконституционный государственный переворот, вооруженный переворот. Во-вторых, в Донецке у меня была намечена, как говорят, вторая "остановка". Это был второй регион, в котором я хотел остановиться и также встретиться там с активом. И я планировал эту работу в Донецке. Но случилось так, что, когда я летел в Донецк, позвонил военный диспетчер и дал приказ летчикам, которые летели со мной, возвращаться в Харьков", - заявил Янукович.

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Как утверждает Янукович, ему не известно, зачем был дан этот приказ.

"Но я задал вопрос, кто он такой, что он дает такие приказы президенту Украины? Он сказал, что ему такой приказ дал председатель Верховной Рады Турчинов Александр Валентинович. Этот летчик ответил, что на борту у него находится президент Украины, верховный главнокомандующий Вооруженных сил. Это первое. А второе, даже если бы он послушал этого диспетчера, то у него уже не было топлива в баках, чтобы вернуться в Харьков, потому что мы уже приближались к Донецку", - утверждает Янукович.

"Он (диспетчер) стал ему (летчику) угрожать, что поднимет истребители и они заставят силой сесть на землю", - заявил Янукович.

Прокурор, в свою очередь, настаивал, чтобы Янукович сообщил о цели посещения Донецка и том, с кем там встречался.

"Я встретился с вооруженными людьми, с пограничниками, которые меня встретили с оружием в руках, и, как они мне сказали, им дано указание меня задержать. Я улыбнулся и сказал, вы понимаете, что вы делаете преступление. У вас на это нет никаких прав...", - добавил Янукович.

"Они с этим согласились, это я очень кратко говорю. Но это также дело отдельного дела - о покушении на жизнь президента", - заявил Янукович.