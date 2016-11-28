Янукович в суде допустил причастность Левочкина к разгону Майдана

Отвечая на вопрос о том, кто отдавал приказ завозить оборудование для установки новогодней елки на Майдане, Янукович ответил, что этот вопрос нужно адресовать нынешней власти - почему этот вопрос не расследовали.

"Я в свое время, что я мог сделать, я отстранил от работы Попова - председателя Киевской администрации, Сивковича - заместителя главы СНБО, а министр внутренних дел отстранил руководителя киевской милиции Коряка. Это было сделано. И генеральная прокуратура начала расследовать этот вопрос", - заявил Янукович.

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"Найти такой барометр, который установит - кто больше виноват, а кто меньше (в кровопролитии на Майдане, - ред.) - очень было трудно. И я не прокурор, не следователь и не судья, чтобы мог это сказать. Я сказал, чтобы виновные были наказаны и это было сделано на то время", - утверждает Янукович.

"Кто не попал... мне все время говорят о Левочкине, главе администрации. Я отвечал - да, возможно он имел к этому отношение. Возможно. Но никаких доказательств этого у меня лично не было. И следствие их не установило. Поэтому если это было так, пусть власть сейчас это докажет. Если власть это не докажет - пусть будет это на его совести. Или если он невиновен, то те, кто так на него говорили или говорят, должны принести извинения. Это также должен установить суд", - сказал президент-беглец.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Левочкин назвал ложью обвинения министра внутренних дел Арсена Авакова в его адрес в причастности к разгону Майдана.